Colpo del Borussia Moenchengladbach. Il club tedesco ha ufficializzato nella giorata odierna l'acquisto di Vincenzo Grifo dal Friburgo. Il centrocampista si è legato ai neroverdi con un contratto fino al 2021.

Vincenzo Grifo from @scfreiburg has signed a contract with #Borussia until 2021! Welcome to the #Fohlenelf, Vincenzo! 🐎 pic.twitter.com/Y0FDMBFpb9

— Gladbach (@borussia_en) 28 maggio 2017