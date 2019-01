Il Bournemouth, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la cessione del centrale inglese Tyrone Mings all'Aston Villa fino a giugno. Il giocatore, classe 1993, è sceso in campo solo sette volte finora in stagione.

The best of luck out on loan, @OfficialTM_3 👍#afcb 🍒https://t.co/7RSBMIO0pU

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 31 gennaio 2019