UFFICIALE: Bournemouth, ecco l'olandese Danjuma

Con un comunicato ufficiale il Bornemouth annuncia l'acquist dell'ala olandese Arnaout Danjuma, proveniente dal Brugge. 22 anni, il giocatore si trasferisce a titolod efinitivo firmando un long-term contract.

#WelkomDanjuma 🙌

The Dutch winger is now on board with #afcb 👊https://t.co/PPRfy0XKaJ

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 1, 2019