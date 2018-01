UFFICIALE: Bournemouth, il difensore Simpson rinnova fino al 2020

Prodotto del settore giovanile del club, il difensore del Bournemouth Jack Simpson ha rinnovato ufficialmente il contratto fino al 2020. Il 21enne ha fatto il suo esordio in prima squadra nel corso di questa stagione.



✍️ We're delighted to announce that @JackSimpson99 has signed a new contract, keeping him with the club until 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣!#afcb 🍒https://t.co/KNjWIi59hw

