UFFICIALE: Bournemouth, preso Billing dall'Huddersfield

© foto di Dimitri Conti

Philip Billing, giovane centrocampista classe '96 di nazionalità danese - e di origini nigeriane - torna a militare in Premier League, lasciando l'Huddersfield a distanza di cinque anni dal giorno in cui firmò, e accasandosi al Bournemouth. Le Cherries ne hanno annunciato l'acquisto a titolo definitivo, per una cifra non dichiarata ma che si ritiene essere di oltre 15 milioni, e la firma sul contratto a lungo termine, per le prossime cinque stagioni.