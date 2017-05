Colpo tra i pali per il Bournemouth: la formazione di Eddie Howe ha chiuso per Asmir Begovic, portiere che arriva dal Chelsea di Antonio Conte.



Happy to be joining @afcbournemouth. Looking forward to working with Eddie Howe and the team #AFCB 🍒 pic.twitter.com/bWF6twabwd

— Asmir Begovic (@asmir1) 30 maggio 2017