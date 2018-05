UFFICIALE: Bournemouth, rinnova Boruc

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bornemouth comunica il rinnovo contrattuale del portiere Artur Boruc. Classe 1980, l'ex numero 1 della Fiorentina, ha firmato per una stagione.

