© foto di Federico De Luca

Il Bournemouth rende noto il rinnovo contrattuale di David Brooks. 21 anni, il trequartista gallese si sta distinguendo con le Cherries segnando 6 reti in questa Premier League e servendo 4 assist in 23 presenze. Non è stata specificata la lunghezza del contratto anche se il club parla di accordo di lunga durata.