Mark Travers ha firmato un prolungamento di contratto con il Bournemouth. Il talento 20enne delle cherries ha già esordito in Premier League nella scorsa stagione e potrebbe diventare un punto di riferimento in vista del prossimo campionato. Ecco il comunicato ufficiale da parte del club:

🙌🇮🇪

It's official - @marktravers40 has put pen to paper on a new long-term contract with the club!#afcb 🍒 pic.twitter.com/u5bQzTJlz3

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 15 luglio 2019