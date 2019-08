© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rientrato ad inizio estate dal biennio trascorso in prestito in Belgio, al Cercle Brugge, per l'attaccante francese Irvin Cardona è pronta una nuova avventura, che lo porterà a giocare in Ligue 1. Il classe '97 ha infatti lasciato il Monaco, questa a volta a titolo definitivo, e si accasato in forza allo Stade Brestois, che ne ha annunciato la firma sul contratto per le prossime quattro stagioni. Il calciatore ha preso la maglia numero 14.