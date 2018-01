UFFICIALE: Brighton, arriva il difensore irlandese O'Hara

Il Brighton ha ufficializzato tramite un comunicato l'arrivo del difensore della Nazionale Irlandese U19, Warren O'Hara. Il giocatore firma un contratto fino al 2020.



Brighton & Hove Albion have completed the signing of Republic of Ireland under-19 international Warren O'Hora from @bfcdublin.

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 12 gennaio 2018