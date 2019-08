UFFICIALE: Brighton, dal Bristol City arriva il difensore Webster

© foto di Federico De Luca

Nuovo innesto per il Brighton, che in vista dell'inizio della Premier League ha regalato al coach Graham Potter un difensore in più. Si tratta di Adam Webster (24), il cui acquisto è stato annunciato con un comunicato ufficiale. Il giocatore arriva dal Bristol City a titolo definitivo e ha firmato un contratto di quattro anni dopo aver superato le visite mediche all'American Express Elite Football Performance Center nella mattinata di oggi.