Romaric Yapi è un nuovo calciatore Brighton & Hove Albion. Il club di Premier League ha infatti ufficializzato l'acquisizione del terzino destro classe 2000 dal Paris Saint-Germain. Il giovane laterale, ha ha firmato un contratto di un anno con opzione per una ulteriore stagione, inizierà la sua stagione con la squadra Under 23.

✍️ Albion have completed the signing of French right-back Romaric Yapi from @PSG_inside.

📲 Breaking news brought to you by @eToro.#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) August 8, 2019