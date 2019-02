© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due colpi in entrata in questo ultimo giorno di mercato per il Brighton che ha ufficializzato gli arrivi di Tudor-Cristian Baluta, giocatore romeno che ha firmato un contratto di tre anni e mezzo e dell'attaccante sloveno Jan Mlakar dal Maribor.

✍️ Albion have completed the signing of Slovenian striker Jan Mlakar from @nkmaribor on undisclosed terms! 📲 Breaking news brought to you by @eToro #BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 31 gennaio 2019