UFFICIALE: Brighton, il portiere Robert Sanchez rinnova fino al 2021

Il Brighton ha ufficializzato la firma su un nuovo contratto triennale del giovane portiere Robert Sanchez. Lo spagnolo, 20 anni, è arrivato dal Levante nel 2015. Per lui accordo fino al 2021.

"I'm happy because I've got another three years to improve myself as both a goalkeeper and person."

