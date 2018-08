UFFICIALE: Brighton, il sudafricano Tau prestato al Saint Gilloise

© foto di Michael Mayhew/Sportsphoto

Lascia subito gli Albions l'attaccante sudafricano Percy Tau, acquistato poco meno di un mese fa dal Brighton. La compagine di Premier League, che l'aveva prelevato in patria dal Sundowns per 3,2 milioni di euro, ha girato in prestito il classe '94 al Royale Union Saint Gilloise, società che milita in seconda divisione belga.