Il 32enne Tomer Hemed lascia la Premier League e si appresta ad accumulare maggior minutaggio andando a giocare al Charlton Athletic, squadra inglese di seconda divisione. Come annunciato dal Brighton, infatti, l'attaccante israeliano è stato ceduto a titolo definitivo nella società rosso-nera, della quale è il quattordicesimo nuovo acquisto e con cui ha firmato un contratto per la prossima stagione.

👋 You can welcome Lee Bowyer's 14th signing of the summer to The Valley by following him here 👇@tomerhemed10 #cafc pic.twitter.com/4CSv6f9guk

— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) August 19, 2019