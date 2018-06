UFFICIALE: Brighton, Pascal Gross rinnova fino al 2022

Attraverso i propri canali il Brighton & Hove Albion ha comunicato che il centrocampista tedesco Pascal Gross ha rinnovato fino al 2022.

✍🏻 Pascal Gross has signed a new contract with the club until 2022. 🇩🇪#PascalPens #BHAFC 🔵⚪️

