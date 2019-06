Il Brighton ha annunciato oggi l'acquisto del difensore centrale Matt Clarke dal Portsmouth. Il giocatore ha dichiarato: "L'anno scorso ho giocato tutte le gare di campionato ed è un qualcosa che mi rende molto felice anche guardando al mio futuro qui":

💪 The numbers behind an impressive 2018/19 from our new man!#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/iFheNgZ0G0

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 21 giugno 2019