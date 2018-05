UFFICIALE: Brighton, preso il rumeno Andone dal Depor per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Innesto importante per l'attacco del Brighton & Hove Albion. I Seagulls hanno preso la punta rumena Florin Andone dal Deportivo La Coruna. Retrocesso in stagione con la formazione allenata nella seconda parte da Clarence Seedorf, ha segnato 6 reti in 29 partite giocate nell'ultima Liga.