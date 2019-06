UFFICIALE: Brighton, preso Trossard dal Genk. Accordo di 4 anni

Interessante innesto del Brighton & Hove Albion che ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal Genk di Leandro Trossard. L'ala 24enne ha firmato col suo nuovo club un contratto valido fino a giugno 2023.

✍️ You’ve waited a while, so here you go…

😎 Leandro Trossard is a Brighton & Hove Albion player! 🇧🇪

📲 Breaking news brought to you by @eToro.#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 26 giugno 2019