UFFICIALE: Brighton, rinnova l'esperto difensore Bruno

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Brighton annuncia il rinnovo del difensore spagnolo Bruno Saltor per un'altra stagione. 37 anni, il terzino gioca per i seagulls dal 2012.

✍🏻 BREAKING...

It's a new deal for Bruno! 🇪🇸#BHAFC 🔵⚪️

Read ➡️ https://t.co/GMyAR7UhBm pic.twitter.com/MV3FOx4x66

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 3 aprile 2018