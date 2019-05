UFFICIALE: Brighton, rinnovo annuale per il difensore Gaetan Bong

Il Brighton prolunga il contratto di Gaetan Bong per un'altra stagione. Il difensore camerunese, classe '88, ha firmato infatti un nuovo accordo fino al 2020. Questo l'annuncio ufficiale dei Seagulls:

✍️ Another year for @GaetanBong...

👏 Played a big part in the club's recent history!

⚡️ Breaking news brought to you by @eToro.#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 1 maggio 2019