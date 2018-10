UFFICIALE: Brighton, rinnovo quinquennale per Dunk e Duffy

Lewis Dunk e Shane Duffy rinnovano col Brighton. I due difensori centrali hanno firmato un nuovo accordo di cinque anni coi Seagulls. Questo l'annuncio del club su Twitter:

