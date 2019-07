UFFICIALE: Brighton, Walton in Championship. Prestito al Blackburn

Nuova esperienza in prestito, dopo la stagione scorsa passata in forza al Wigan, per il portiere Christian Walton, classe '95 di proprietà del Brighton. I Seagulls lo hanno lasciato nuovamente andare a titolo temporaneo: giocherà infatti in Championship, seconda serie inglese, indossando una maglia storica come quella del Blackburn Rovers. Ecco l'annuncio dato dal club acquirente.