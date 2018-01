UFFICIALE: Burnley, Agyei in prestito al Blackpool

Attraversro i propri canali ufficiali, il Burnley ha comunicato la cessione in prestito dell’attaccante Dan Agyei. Il giocatore militerà nel Blackpool fino al termine della stagione.

