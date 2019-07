Primo acquisto del Burnley, dallo Stoke arriva il 30enne Erik Pieters. Il calciatore ha firmato un contratto di due anni, con l'opzione sul terzo. Nelle prossime ore il giocatore raggiungerà i clarets in Portogallo per iniziare il ritiro. Ecco il tweet ufficiale:

