UFFICIALE: Burnley, il tecnico Dyche rinnova fino al 2022

Il Burnley ha ufficializzato tramite il proprio sito il rinnovo del tecnico Sean Dyche fino al 2022. Assieme a lui il club inglese ha confermato in blocco il suo staff tecnico.



Chairman Mike Garlick says new contract for manager Sean Dyche is the 'deal of the window'. Read: https://t.co/q08Ff8waSk pic.twitter.com/FxsobLDjZB

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 23 gennaio 2018