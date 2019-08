UFFICIALE: Burnley, in porta ecco Peacock-Farrell. Rimpiazza Heaton

Nuovo acquisto operato dal Burnley. Nelle scorse ore infatti la compagine di Premier League ha annunciato l'arrivo in squadra di Bailey Peacock-Farrell, portiere classe '96 che va a prendere il posto lasciato vuoto da Tom Heaton, salpato a sua volta in direzione Aston Villa. Versati circa 2,5 milioni nelle casse del Leeds per l'acquisto dell'estremo difensore nord-irlandese, il quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

Clarets Complete Keeper Swoophttps://t.co/DE1SJHCGXV — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 2, 2019