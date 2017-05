Squalificato per 18 mesi a seguito delle numerose scommesse effettuate, Joey Barton ha ufficialmente chiuso la sua esperienza col Burnley. Lo rende noto il club che ha risolto il contratto del centrocampista 34enne.

Thanks for the memories @Joey7Barton.

We've had some good times! pic.twitter.com/SdntUCUGyM

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 23 maggio 2017