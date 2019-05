UFFICIALE: Burnley, tre rinnovi e tre addii. E Crouch in trattativa

Il Burnley rende noto con un comunicato ufficiale che tre giocatori non faranno parte della squadra la prossima stagione: si tratta del portiere Anders Lindegaard, del difensore Stephen Ward a cui non sono stati rinnovati i contratti. Jon Walters, attaccante, è invece costretto al ritiro a seguito degli infortuni subiti. Contratto scaduto anche per Peter Crouch, a cui è stato offerto il rinnovo di contratto per un altr'anno. Nei prossimi giorni il giocatore prenderà una decisione.

Capitolo rinnovi: scatta il prolungamento automatico per l'ala Aaron Lennon, il terzino Phil Bardsley e il centrocampista Defour.