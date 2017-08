UFFICIALE: Burnley, triennale per Nahki Walls

Il Burnley ha annunciato, attraverso i propri canali social, l'acquisto del centravanti delle Bermuda, Nahki Wells. Il 27enne calciatore proviene dall'Huddersfield e ha firmato un contratto triennale. Le cifre dell'accordo non sono state rese note.

SIGNING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of Nahki Wells on a three-year deal.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 31 agosto 2017