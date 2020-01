© foto di Federico De Luca

Mauro German Camoranesi è il nuovo allenatore dell'NK Tabor Sezana. 43 anni, l'ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana, con la quale si è laureato campione del Mondo, riparte dal campionato sloveno. La squadra è attualmente terzultima in classifica, con un vantaggio di due lunghezze sulla zona playout dopo 20 giornate Contratto fino al 2021. Si tratta della quarta esperienza in panchina dopo quelle in Messico alla guida del Coras de Tepic e dei Cafetaleros de Tapachula, e in Argentina dove ha allenato il Tigre.