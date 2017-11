Il Cardiff City ha annunciato sul proprio sito ufficiale il tesseramento dell'ex difensore di Parma, Padova e Grosseto Rolf Fletscher. Il nazionale venezuelano classe '90 ha firmato un contratto fino al 13 gennaio del 2018 e vestirà la maglia numero 29.

DONE DEAL | #CardiffCity is pleased to confirm the signing of Rolf Feltscher 👉 https://t.co/WTcFQScmHB#CityAsOne 🔵⚽️🔵⚽️ pic.twitter.com/XBTS5mpgS2

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 16 novembre 2017