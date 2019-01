UFFICIALE: Cardiff City, l'attaccante Bogle ceduto in prestito al Portsmouth

Nuovo prestito per Omar Bogle. L'attaccante di proprietà del Cardiff City lascia il Birmingham e si accasa, sempre a titolo temporaneo, al Portsmouth fino a fine stagione. Questo l'annuncio del suo nuovo club:

✍️ #Pompey are delighted to have signed Omar Bogle on loan from Cardiff pic.twitter.com/ppb8enB9N0

— Portsmouth FC (@officialpompey) 28 gennaio 2019