UFFICIALE: Cardiff, preso l'esterno Murphy dal Norwich

Attraverso i propri canali ufficiali, il Cardiff ha annunciato l'acquisto dell'esterno offensivo Josh Murphy dal Norwich. Il giocatore, 23 anni, ha firmato un contratto fino al 2022 con il club gallese.

#CardiffCity are delighted to confirm the signing of @JoshMurphy65, from @NorwichCityFC!

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 12 giugno 2018

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 12 giugno 2018