© foto di Federico De Luca

Nuovo acquisto in casa Celta Vigo. Il club della Galizia ha infatti annunciato di aver preso l'attaccante uruguayano Gabriel Fernandez, 24 anni, prelevato in patria dal Penarol, dove era rimasto a giocare negli ultimi mesi nonostante gli iberici avessero già chiuso un accordo di massima per definire il suo arrivo. Con l'apertura della sessione, depositato il contratto, firmato per le prossime cinque stagioni. Di seguito ecco dunque il tweet introduttivo ufficiale del Celta.