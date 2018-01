UFFICIALE: Celtic, acquistato il talento scozzese Lewis Morgan

Il Celtic guarda al futuro e si assicura il talento della Nazionale Under 21 scozzese Lewis Morgan. L'esterno classe '96 ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, ma resterà in prestito al St. Mirren fino a fine stagione.

📝 Lewis Morgan joins #CelticFC from @saintmirrenfc on a four-and-a-half year deal. The winger will spend the rest of the season on loan at the Paisley side.

➡️ https://t.co/PoKXny6ueA pic.twitter.com/RZg20NxsuG

— Celtic Football Club (@CelticFC) 5 gennaio 2018