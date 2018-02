UFFICIALE: Celtic, contratto triennale per l'australiano Mazis

Ufficialità per il Celtic. Il club scozzese ha dato notizia del tesseramento del 17enne australiano Leo Mazis per il quale è stato sottoscritto un contratto triennale.

📝 #CelticFC are pleased to officially announce the signing of 17-year-old Australian, Leo Mazis.

Welcome to the Hoops, @mazisleo10!https://t.co/qG9DZymQzf

— Celtic Football Club (@CelticFC) 9 febbraio 2018