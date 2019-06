UFFICIALE: Celtic, dal Tolosa arriva il difensore Jullien

Christopher Jullien è un nuovo giocatore del Celtic. Lo ha comunicato lo stesso club scozzese sui propri profili ufficiali: il difensore centrale francese, 26 anni, arriva dal Tolosa e ha firmato un contratto di quattro anni.

🆕📝 #CelticFC is delighted to confirm the signing of defender Christopher Jullien on a four-year deal!#BienvenueChris 🍀🇫🇷

— Celtic Football Club (@CelticFC) 28 giugno 2019