UFFICIALE: Celtic, Lennon confermato in panchina dopo il treble

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il successo in Scottish Cup, oltre che un importante trofeo per il Celtic, ha portato anche alla conferma del tecnico Neil Lennon. L'ufficialità arriva tramite il sito del club scozzese che ha confermato come lo stesso Lennon abbia accettato di proseguire in panchina dopo i 4 mesi di questa stagione.