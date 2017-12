UFFICIALE: Celtic, preso Compper

Marvin Compper è un nuovo giocatore del Celtic. Lo rende noto il club scozzese con un comunicato ufficiale. Il difensore tedesco si trasferisce a titolo definitivo dal Lipsia firmando un contratto di due anni e mezzo. 32 anni, Compper vanta anche un'esperienza in Italia, alla Fiorentina, nella stagione 2013-14.

📝 Marvin Compper joins #CelticFC from @RBLeipzig_EN on a two-and-a-half year deal. The German defender will officially join up with his new team-mates on January 1, 2018.

➡ https://t.co/8ggZEjTlLA pic.twitter.com/qwUNTTam84

— Celtic Football Club (@celticfc) 20 dicembre 2017