UFFICIALE: Celtic, preso Connell dal Bolton. Ha firmato un quadriennale

Il Celtic ha ufficializzato l'arrivo di Luca Connell, giovane giocatore di 18 anni preso dal Bolton. Il centrocampista ha firmato un contratto di quattro anni con i campioni scozzesi dopo essere passato dalle giovanili del Bolton alla prima squadra nella seconda metà della scorsa stagione.

🆕✍️ #WelcomeLuca!

Highly-rated Republic of Ireland youngster, Luca Connell, signs for #CelticFC on a four-year deal. Welcome, @lucaconnell! 🇮🇪

➡️ https://t.co/RXj5T7EK0p pic.twitter.com/9NRhzpodcE

— Celtic Football Club (@CelticFC) 29 giugno 2019