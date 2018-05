UFFICIALE: Celtic, riscattato Bain: firma per quattro stagioni

Il Celtic ha riscattato il portiere Scott Bain facendogli firmare un contratto di 4 anni dopo l'iniziale prestito dal Dundee FC.

Scott Bain to remain! ✍️

The goalkeeper has agreed a four-year deal with #CelticFC.

➡️ https://t.co/wnwfpJ3ra5 pic.twitter.com/QtSmWCmaKl

— Celtic Football Club (@CelticFC) 10 maggio 2018