UFFICIALE: Celtic, riscattato Edouard. È il più costoso della storia del club

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Celtic comunica di aver riscattato Odsonne Edouard dal Paris Saint-Germain. Trasferimento a titolo definitivo, accordo quadriennale. Il club scozzese fa sapere che si tratta del trasferimento più caro della propria storia. 20 anni, per Edouard 11 reti in 29 partite nella scorsa stagione con gli hoops.

Celtic Football Club is delighted to announce the permanent signing of @Oedouard22 from @PSG_English on a 4 year contract. Welcome home #Frencheddy.

