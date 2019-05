© foto di Alberto Fornasari

Una vecchia conoscenza del calcio italiano riparte dalla Ligue 2. Lo Chambly, club appena promosso nella seconda serie francese, ha infatti ufficializzato l'acquisto di Junior Tallo. L'attaccante ivoriano, classe 1992, ha giocato nell'ultima stagione nel Vitoria Guimaraes (ma si è svincolato a gennaio) e in passato ha vestito le maglie di Roma, Inter, Chievo e Bari. Tre presenze in Serie A con la maglia giallorossa, 17 in B con 3 reti all'attivo.