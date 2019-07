UFFICIALE: Chelsea, Baker a Dusseldorf. Annunciato con i Boney M

Lewis Baker, centrale di centrocampo anglo-giamaicano di 24 anni, ha lasciato a titolo temporaneo il Chelsea, trasferendosi a titolo temporaneo in Bundesliga, avendo accettato la cessione in prestito al Fortuna Dusseldorf. Che per annunciarlo ha visto bene di fare un gioco di parole con il tormentone "Ma Baker" dei Boney M, disco pop di successo di fine anni Settanta. Ecco i tweet tramite i quali è stata resa nota la buona riuscita dell'affare.