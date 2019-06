© foto di Imago/Image Sport

Dopo sette anni e mezzo Gary Cahill lascia il Chelsea. Dopo una Champions League, un Europa League e due Premier League, una delle leggende Blues va via per la fine del suo contratto. A rendere noto il fatto che non ci sarà rinnovo è il club inglese tramite il proprio sito ufficiale, salutando con un bel messaggio il difensore centrale.