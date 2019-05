David Luiz e il Chelsea, ancora insieme. I Blues hanno infatti comunicato di aver rinnovato fino al 2021 il contratto del difensore classe '87, in scadenza a giugno fino a qualche ora fa. Questo l'annuncio ufficiale:

