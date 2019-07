UFFICIALE: Chelsea, Frank Lampard è il nuovo manager dei blues

Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea. Dopo le trattative degli ultimi giorni, che hanno subito un'accelerata nelle ultime ore, le due parti hanno trovato l'accordo su base triennale. L'ex centrocampista torna a Stamford Bridge dopo oltre 600 partite in maglia blues, con 209 gol messi a segno. Ben 14 titoli conquistati con la compagine londinese: 3 Premier League, una Champions League, 4 Fa Cup, 2 Coppe di Lega, una Europa League e 3 Community Shield.

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 luglio 2019